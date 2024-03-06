Житель Пскова попался на краже 11 упаковок сыра
Житель Пскова попался на краже сыра в одном из городских магазинов. Об этом в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошел накануне вечером, пишет Псковская лента новостей. Около 19:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что 36-летний горожанин пытался украсть 11 упаковок сыра. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, отмечает Псковское агентство информации.
Ранее в феврале сообщалось, что жительница Пскова пыталась совершить кражу в одном из городских гипермаркетов, но была поймана. Она хотела похитить садовые товары.