Водитель эвакуатора погиб из-за оторвавшегося от большегруза колеса под Тюменью

В Тюменской области водитель эвакуатора погиб после того, как в него попало отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба региональной ГИБДД в своем Telegram-канале.

Авария произошла 5 марта на 35-м км федеральной автодороги в Тюменском районе, пишет RT. Установлено, что у большегруза отлетело колесо, металлический элемент которого влетел в форточку эвакуатора Tata, а покрышку отбросило на разделительную полосу.

В результате скончался 38-летний водитель эвакуатора. Второй водитель травм не получил, сообщает телеканал «360».

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

6 марта в Челябинске легковой автомобиль после столкновения с другой легковушкой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину с ребенком. Пострадавшими оказались мама с дочкой. Прибывшие на место медики доставили их в больницу для оказания помощи.