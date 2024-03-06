В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка
В Челябинске легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка. Об этом в среду, 6 марта, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Инцидент произошел на улице Комарова около детского дома культуры «Ровесник».
«Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Очевидцы случившегося поделились, что под колесами машины оказалась девочка, она жива. На место случившегося приехали медицинские работники для оказания помощи, добавляет «74.ru».
Ранее, 16 февраля, сообщалось, что в Москве на улице Бажова 33-летний водитель автомобиля Ford сбил девочку 2011 года рождения. В момент инцидента несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.