Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство пяти жителей Мариуполя

В Донецке суд приговорил двух украинских военнослужащих, которые застрелили пятерых мирных жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Следствие установило, что в период с марта по апрель 2022 года бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), 24-летний Александр Печарский и 48-летний Сергей Георгиу, выполняя преступные приказы командования, расстреляли из автоматов семерых мирных жителей, пятеро из которых погибли.

Преступления были совершены, когда обвиняемые находились на боевых позициях на территории завода «Азовмаш» и прилегающих к нему территориях в Кальмиусском районе Мариуполя.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Печарский и Георгиу будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В начале февраля Верховный суд ДНР также приговорил военнослужащего ВСУ Рената Алиева к пожизненному лишению свободы за убийство мужчины и приказ об убийстве еще четырех мирных жителей Мариуполя.