Легковушка сбила маму с ребенком на остановке в Челябинске
В Челябинске легковой автомобиль после столкновения с другой легковушкой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил маму с дочкой. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Наезд произошел 6 марта на улице Комарова. Столкнулись легковые Kia и ВАЗ-2112. От удара отечественное авто вылетело на остановку общественного транспорта и сбило двух пешеходов.
Пострадавшими оказались мама с дочкой, возраст ребенка информагентство не уточняет. Прибывшие на место медики доставили их в больницу для оказания помощи.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, ход проверки находится на контроле прокуратуры.
В конце января в Лебедяни Липецкой области водитель иномарки наехал на остановку с ожидающими транспорт людьми. Один человек погиб, еще двое пострадали.