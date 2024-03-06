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Собянин утвердил материальную помощь ко Дню Победы 38 тыс. ветеранов ВОВ

Собянин: матпомощь ко Дню Победы получат ветераны и труженики тыла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ветераны войны и труженики тыла в Москве получат единовременную материальную помощь в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 6 марта.

Размер выплат составит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда». Материальную помощь получат примерно 38 тыс. москвичей, уточняет НСН.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

Выплаты, в частности, также предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто, пишет RT.

Знак с отличием: жителям Сталинграда предоставят льготы ветеранов ВОВ
Планируется ли распространить эту меру на другие регионы

В августе прошлого года Минтруд РФ подготовил законопроекты о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей россиянам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Общее количество получателей, согласно пояснительной записке к документу, превышает 62 тыс. человек, сообщает «Москва 24».

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