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Московская область закупила 41 тыс. т удобрений к новому сезону

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Подготовка к весенне-полевым работам нового сезона продолжается в Подмосковье. В регионе уже закупили более 41 тыс. т удобрений, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия в среду, 6 марта.

К настоящему моменту общая обеспеченность региона минеральными удобрениями составляет более 60%. Предприятия активно закупают азофоску, аммиачную селитру, диаммофоску и сульфат аммония. Выйти на максимальный уровень готовности планируется уже в апреле.

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», с начала 2024 года наиболее активно покупают минеральные удобрения пять городских округов — Коломна, Лотошино, Зарайск, Ступино, Серебряные Пруды.

Ранее в марте «Известия» писали, что Россия стала четвертой страной по реализации агропродукции на внешнем рынке: выручка уже составила $43,5 млрд. В этом сельхозгоду на экспорт могут представить до 65 млн т зерна.

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