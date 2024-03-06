В Магаданской области произошло пять ДТП с пьяными водителями
С начала 2024 года в Магаданской области зарегистрировали пять аварий с пострадавшими с участием пьяных водителей. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное управление МВД.
В результате аварий травмы получило не менее восьми человек. Кроме того, произошло 12 ДТП без пострадавших, но с материальным ущербом.
На территории региона планируется проведение профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В МВД напоминают, что за нетрезвое вождение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
В Зеленограде 4 марта водитель машины ВАЗ-2114 пытался скрыться от преследования ГИБДД и протаранил патрульный автомобиль. Нарушитель и его пассажир отказались от прохождения медицинского освидетельствования, при этом инспекторы заметили явные признаки опьянения.