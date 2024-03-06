Жителю Саратова проломили висок у входа в клуб на проспекте 50 лет Октября. Подозреваемый в избиении найден, сообщает пресс-служба городского управления МВД в среду, 6 марта.

Инцидент произошел в октябре 2023 года, когда 22-летний саратовец проводил время в клубе. Пострадавший рассказал полиции, что на входе у заведения между ним и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один из участников избил его.

Через несколько дней молодой человек обратился в больницу, так как почувствовал недомогание. Выяснилось, что в ходе драки он получил черепно-мозговую травму с переломом правой височной кости с ушибом головного мозга.

Подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний житель поселка Расково. Проблем с законом он ранее не имел. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.