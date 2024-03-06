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Район в промзоне Южного порта в Москве построят из отечественных материалов

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Строительство нового района на месте бывшей промзоны «Юный порт» в Москве пройдет из отечественных материалов на 95%. Об этом в среду, 6 марта, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, это позволит экономить средства при закупке и время на транспортировку, при этом качество строений не пострадает, пишет сайт kp.ru.

В столице свыше 340 предприятий специализируется на производстве строительных материалов и конструкций. Они обеспечили качественной продукцией как внутренний, так и внешние рынки, отмечает телеканал «360».

Новый район на месте промзоны «Южный порт» площадью 644 га признали одним из крупнейших в Европе проектов редевелопмента. Он также претендует на статус третьего центра столицы после исторического и «Москва-Сити», пишет РИАМО.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, там построят порядка 2,85 млн кв. м недвижимости разного класса и назначения. Планируется, что это будет жилой район с современной архитектурой, технологичной инфраструктурой, а его набережная и парки станут новым городским магнитом, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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15 февраля министр благоустройства региона Михаил Хайкин на заседании Мособлдумы заявил, что в Московской области планируется благоустройство 85 объектов, из них 37 — общественные пространства: пешеходные зоны, площади, набережные и скверы. Министр уточнил, что в число объектов благоустройства включены стелы воинской доблести и стелы трудовой доблести в Подольске, сообщает RT.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты КРТ в бывшей промзоне «Южный порт» в июне 2023 года. В частности, там запланировано строительство жилого комплекса, а также школ и детских садов, поликлиники, пожарного депо, отделений банков, офисных помещений и ресторанов.

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