Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро впервые с 15 февраля опустился ниже 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 6 марта.

Стоимость европейской валюты опускалась до 97,9375 рубля по состоянию на 11:41 мск. В дальнейшем она вновь поднялась выше 98 рублей.

В то же время курс доллара вплотную опускался к 90 рублям, но не прошел отметку и вернулся к значению 90,2 рубля.

Ранее, 1 марта, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко сообщил, что курс доллара в начале марта составит 90 рублей, а в течение месяца будет находиться в диапазоне 90–92 рубля за доллар.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил уходящую неделю для рубля как благоприятную. По его словам, с начала недели курс доллара снизился на 2,11%, до 90,90 рубля, курс евро — на 1,42%.