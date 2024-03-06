Система ПВО работает в небе над Курском и областью
Губернатор Курской области Роман Старовойт в среду, 6 марта, заявил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском и всем регионом.
«В небе над Курском и Курской областью работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он в Telegram-канале.
Позже губернатор сообщил, что в Железногорске отменили угрозу ракетной опасности.
Ранее в этот день в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность. Также 6 марта в регионе после атаки украинского беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Железногорском районе. Через некоторое время в тот же склад ГСМ попал второй беспилотник.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.