На Байконуре собрали «пакет» ракеты-носителя для «Союз МС-25»

На Байконуре специалисты космического центра «Южный» собрали «пакет» ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС). Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Там рассказали, что была проведена механическая сборка «пакета» ракеты-носителя. К центральному блоку (вторая ступень) присоединены четыре боковых блока (первая ступень). Следующим этапом будут пневмоиспытания, затем автономные и комплексные испытания, а также сборка носителя.

Запуск корабля «Союз МС-25» к МКС с ракетой-носителем «Союз-2.1а» должен состояться 21 марта 2024 года. В основной экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ранее, 5 марта, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 состыковался с МКС. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon прошел с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 22:53 по местному времени 3 марта (06:53 мск 4 марта).

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.