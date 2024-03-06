Мошенников осудили в Приморье за обман пенсионеров на 930 тыс. рублей
Суд во Владивостоке вынес приговор в отношении двух мужчин, которых признали виновными в мошенничестве. Они забрали у трех пенсионеров 930 тыс. рублей.
По данным ИА PrimaMedia, в марте 2023 года организатор группы звонил потерпевшим и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он заявлял, что родственники пенсионеров якобы попали в ДТП. Для урегулирования конфликта пожилым людям якобы требовалось заплатить.
Уголовное дело в отношении организатора мошенничества было выделено в отдельное производство, ведется расследование. Уголовное дело в отношении двух его подельников поступило в Ленинский районный суд. Мужчину 1994 года рождения приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина 1990 года рождения отправился в колонию особого режима на шесть лет и восемь месяцев.
В Липецке полицейские задержали 20-летнего парня, который оказывал курьерские услуги телефонным мошенникам. Он забрал у 83-летней пенсионерки 1,7 млн рублей.