Жителей Магаданской области предупредили об ухудшении погоды
Ухудшение погодных условий спрогнозировали в ближайшие дни в Магаданской области. В регионе ожидается метель.
Неблагоприятные условия ожидаются 9 и 10 марта. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. На Колыме выпадет большое количество осадков.
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Рязанской области до 20 марта. Устойчивое потепление ожидается лишь в середине третьей декады месяца.