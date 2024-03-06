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Песков заявил о недействительности решений МУС в России

Песков: Москва не признает решений МУС по аресту российских офицеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выданных МУС ордерах на арест российских офицеров.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

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До этого, 5 марта, МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Оба ордера были выданы после ходатайств, поданных прокуратурой.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 17 марта также заявляла, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей. На сегодняшний день наряду с Россией МУС не признает целый ряд стран, среди которых США, Израиль, Китай, Иран и Индия.

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