МИД указал на призывы к срыву выборов президента РФ за рубежом
Москва фиксирует растущее количество призывов к срыву выборов президента РФ в диппредставительствах за рубежом. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В российских загранучреждениях продолжается работа по усилению безопасности участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Предпринимаются попытки оказать на россиян и психологическое давление», — заявила дипломат на брифинге.
При этом она отметила, что все попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов главы государства обречены на провал и обязательно «аукнутся» Западу. Захарова подчеркнула, что МИД РФ будет делать всë возможное, чтобы организовать голосование на избирательных участках за рубежом.
До этого, 4 марта, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович сообщил, что российские дипломатические миссии особо ощущают на себе «электронную войну», проводимую странами коллективного Запада, в преддверии голосования на выборах президента РФ за рубежом.
22 февраля председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в лектории российского общества «Знание» на выставке-форуме «Россия» отметила, что желающих дискредитировать выборы президента РФ «больше чем достаточно». Глава ЦИК подчеркнула, что финансируемых ЦРУ США, MI6 и другими западными службами релокантов натаскивают в том числе на организацию провокаций на зарубежных участках.
До этого, 14 февраля, Захарова заявила, что возможные участники попыток сорвать нормальный ход выборов президента России за рубежом будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Из-за угроз безопасности процессу голосования в недружественных странах избирательные участки будут открыты только на территории российских дипмиссий.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Голосование на выборах президента РФ за границей будет организовано на 288 избирательных участках в 144 странах.