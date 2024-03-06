МЧС сообщило о возгорании резервуаров для нефтепродуктов в Курской области
На складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области произошло возгорание нескольких резервуаров для хранения нефтепродуктов. Об этом 6 марта сообщает главное управление МЧС по региону.
«По предварительным данным, произошло возгорание резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Сил и средств достаточно. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.
Ранее в этот день украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дважды атаковали склад ГСМ в Железногорском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт после первой атаки сообщил о возгорании резервуара с топливом.
Кроме того, в этот день в Суджанском районе региона была объявлена ракетная опасность. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.