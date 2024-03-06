Природный пожар вплотную подошел к селу в Приморском крае
Сухая растительность загорелась вблизи села под Находкой в Приморском крае. Службам пожаротушения удалось предотвратить переход огня на жилой массив.
Возгорание заметили утром 6 марта вдоль дороги Голубовка — Екатериновка. Огонь приблизился к домам в Голубовке, пишет ИА PrimaMedia. Площадь горения составила 3 га.
В тушении задействовали отряд противопожарной службы и специалистов Приморской авиабазы. Возгорание локализовано, угрозы для населенных пунктов нет.
4 марта в Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим из-за установления сухой погоды и роста числа ландшафтных пожаров. Гражданам запрещено заезжать в леса на транспорте, разводить костры и сжигать мусор.