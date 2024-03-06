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В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

Стано: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым связан с общей внешней политикой
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал отказ европейских послов от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «стандартной практикой» по координации действий посольств ЕС в рамках общей внешней политики объединения. Об этом он 6 марта заявил журналистам в ответ на вопрос, информируют ли страны ЕС Брюссель о действиях своих дипмиссий.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Стано, стандартным является и постоянный контакт заграничных дипмиссий европейских государств со своими штаб-квартирами по вопросам работы в принимающей стране. Он также добавил, что представительство ЕС в Москве ответило некоторым российским СМИ на вопросы и разъяснило свою позицию по случившемуся.

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Ранее, 4 марта, Лавров рассказал, что послов Евросоюза пригласили для разговора в преддверии выборов президента России, но те отказались за два дня до встречи. Он удивился, как возможно такое, чтобы послы боялись прийти на встречу с министром страны, в которой аккредитованы.

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя такое действие дипломатов, сказал, что послов стоит выдворить из России, а уровень дипломатических отношений понизить. По его словам, такой отказ от встречи с министром полностью противоречит идее существования дипломатических миссий и назначения послов.

Как отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова, отказ послов ЕС от встречи с Лавровым ставит вопросы о значении их деятельности в государстве, которые звучат в том числе со стороны российского общества, поскольку эти послы полностью дискредитировали себя.

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