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Более половины опрошенных немцев высказались против поставок Taurus Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Институт исследования общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA провел исследование, согласно результатам которого 58% опрошенных немцев выступают против передачи дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом 6 марта пишет газета Frankfurter Allgemeine.

«Только 28% поддерживают предоставление Киеву ракет дальностью 500 км Украине. 58% выступают против поставки этой системы вооружения. Более половины из них (31%) принципиально отвергают поддержку Украины немецким оружием. 14% воздержались от ответа», — пишет издание.

В социологическом исследовании, которое проводилось с 1 по 5 марта, приняли участие 2169 немцев.

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Ранее, 26 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, так как, по его словам, это опасно вовлечением Германии в конфликт. Тогда он заявил, что не может в полной мере контролировать использование данных ракет Киевом, а отправка немецких солдат в зону конфликта исключена.

Журналисты Frankfurter Allgemeine отмечают, что после данного заявления опасения немцев относительно поставок Taurus выросли. Так, по результатам подобного опроса, проведенного с 2 по 6 февраля, против передачи вооружения были только 49%. Помимо этого, в настоящее время, 72% респондентов считают необходимым раз и навсегда отказаться от идеи отправки войск ФРГ на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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