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Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет

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Фото: vk.com/театр «Камерная сцена»
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Театральный актер Илья Устюжанинов скончался на 41-м году жизни. Об этом 4 марта сообщили в группе «Камерная сцена. Театр Лобня» в соцсети «ВКонтакте».

Артиста не стало 4 марта. В театре отметили, что у него остались жена и дочь. Причины смерти не называются.

«Он играл в основном добрых, наивных и искренних героев. И сам был таким. И останется в нашей памяти и сердцах», — приводит сообщение театра НСН.

Илья Устюжанинов родился в 1984 году, уточняет сайт aif.ru. Он служил в «Камерной сцене» в Лобне Московской области с 2016 года, где играл как в детских, так и во взрослых спектаклях. Среди них — «Снежная королева», «Ревизор», «Приключения Буратино», «По щучьему велению» и в других, сообщает телеканал «360». Незадолго до смерти Устюжанинов сыграл свою последнюю небольшую роль прохожего в спектакле «Вишневый сад».

Также он снимался в кино, в частности в проекте 2023 года «Операция «Престол», отмечает сайт kp.ru.

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