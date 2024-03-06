В правительстве одобрили выкуп российского «Яндекса» консорциумом инвесторов

Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям одобрила сделку по выкупу российской группой инвесторов акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом 6 марта сообщает «Интерфакс».

Источник в правительственных кругах рассказал агентству, что сделка будет состоять из двух этапов. В первой половине пройдет покупка контрольного пакета в размере 68% от всех акций, она может быть исполнена в первой половине 2024 года. Одобрение правительства и акционеров «Яндекса» нужны как раз для этой части сделки. Во второй части произойдет выкуп остальных акций. Таким образом, МКАО «Яндекс» станет головной компанией продаваемого «Яндекса».

Что касается самого МКАО «Яндекс», его основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». При этом в консорциуме ЗПИФ 35% акций получит ООО «ФМП», которым будут владеть менеджеры. Принадлежащей основателю LETA Capital Александру Чачаве компании «Инфинити Менеджмент» перейдет 25%. 10% будет владеть структура экс-зампреда «Газпрома» Александра Рязанова «Меридиан-Сервис». Компания гендиректора «Инфинитума» Павла Прасса IT.Elaboration получит 15%; структура «ЛУКОЙЛа» «Аргонавт» — 15%.

«Золотую акцию» российского «Яндекса», дающую право решающего голоса, получит Фонд общественных интересов. Еще одна такая акция будет передана фонду менеджеров «Яндекса», который сможет на совете директоров и собраниях акционеров накладывать вето на решения по особым вопросам.

В тот же день «Ведомости» сообщали, что утвержденная сумма сделки составит 457,3 млрд рублей.

7 марта состоятся собрания акционеров Yandex N.V. по реструктуризации. На первое собрание приглашаются держатели акций класса «А», на второе — классов «А» и «В», это будет внеочередное собрание акционеров.

Ранее, 15 февраля, совет директоров головной нидерландской компании единогласно дал разрешение на продажу российского «Яндекса». На тот момент говорилось, что сумма сделки составит 475 млрд рублей. Тогда же стало известно, что «Яндекс» после продажи сохранит все активы и сервисы, кроме дата-центра в Финляндии и зарубежных стартапов.

Опрошенные «Известиями» эксперты фондового рынка и специалисты по digital-экономике рассказали 6 февраля, что продажа «Яндекса» консорциуму отечественных организаций и предпринимателей откроет новые перспективы инвесторам, потому что создаст крупного игрока на фондовом рынке. Для пользователей же ничего существенно не изменится.