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Число алкомаркетов выросло в Томске в шесть раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Томской области работают почти 240 алкомаркетов — магазинов, где до 70% в общей структуре продаж занимает алкоголь. Число подобных торговых точек за последние четыре года увеличилось в шесть раз — с 36 до 238, сообщает пресс-служба региональной администрации в среду, 6 марта.

К примеру, в апреле 2023 года в регионе работало 187 алкомаркетов, в августе — уже 195. Подавляющее большинство — это торговые точки челябинской Mercury Retail Group: «Бристоль» и «Красное & Белое». Часто такие магазины открывают в жилых многоквартирных домах.

По мнению главы облдепартамента лицензирования Александра Деева, рост числа алкомаркетов представляет собой негативную тенденцию.

«Мы в своей работе придерживаемся позиции, обозначенной Всемирной организацией здравоохранения, — сделать так, чтобы у человека было меньше возможностей покупать алкоголь», — сказал Деев, его цитату приводит РИА «Томск».

Так, число смертей от отравлений спиртными напитками в Томской области в 2023 году незначительно сократилось и составило 159 человек. При этом количество легального выпитого алкоголя в регионе выросло: на одного жителя региона пришлось 6 л абсолютного спирта. На покупку алкоголя томичи в 2023 году потратили 16,3 млрд рублей.

В конце февраля сообщалось, что власти Томска разрабатывают законопроект, который ограничит работу баров и закусочных, расположенных в жилых домах. Его планируется принять к 1 июня 2024 года.

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