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СФ одобрил закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Совет Федерации (СФ) одобрил закон о запрете для российских физических и юридических лиц размещения рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Об этом стало известно 6 марта на пленарном заседании сенаторов.

Закон был внесен в Государственную думу 395 депутатами, включая председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Таким образом, закон «О рекламе» будет дополнен нормами, по которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, как и реклама таких ресурсов не допускается. Ответственность за нарушение требований будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Также в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» новыми нормами устанавливается, что на лиц, признанных иноагентами в РФ, вводится запрет на рекламу ресурсов иноагентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах средств массовой информации в интернете.

Соответствующие поправки вносятся и в закон «О средствах массовой информации». При этом просто цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие новых норм: нарушением будут считаться только публикации рекламного характера, размещенные для увеличения аудитории подобных ресурсов.

«Закон позволит ограничить попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — пояснил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

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До этого, 28 февраля, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание — до двух лет лишения свободы.

После, 5 марта, Володин отметил, что иностранные агенты могут лишиться до 80% своих рекламных доходов в результате вступления в силу закона о запрете рекламы на их ресурсах. Он отметил, что, по мнению экспертов, за прошлый год эта цифра составила порядка 5 млрд рублей.

Закон, регулирующий деятельность иностранных агентов в РФ, вступил в силу 1 декабря 2022 года. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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