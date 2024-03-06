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В Москве усилили контроль за качеством воды в преддверии весеннего половодья

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В преддверии весеннего половодья в Москве усилили контроль качества воды. Об этом в среду, 6 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на усиленный режим работы уже переведены сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны. Кроме этого увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, сообщает агентство городских новостей «Москва». Бирюков подчеркнул, что во время половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки. Это позволяет оперативно выявить потенциальные источники загрязнения и ограничить попадание в водохранилища нежелательных веществ вместе с талым снегом.

Отбор природной воды происходит на разной глубине, благодаря чему специалисты могут выявлять в ее составе различия и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверка воды осуществляется при помощи автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. В непрерывном режиме приборы отслеживают изменения 12 основных показателей ее состава, которые характеризуют ее качество, например мутность, цветность, электропроводность.

Данные о качестве воды передаются в единую информационную систему, это позволяет оперативно менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку, отмечает «Москва 24».

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1 марта новую станцию водоподготовки открыли в селе Михалево под Воскресенском. Работы по установке и запуск системы заняли около месяца. Мощность станции составляет 120 куб. м воды в час. Очищающие фильтры рассчитаны на срок службы более 30 лет, отмечает телеканал «360».

14 февраля Роспотребнадзор сообщил, что в России улучшилось качество питьевой воды. В частности, уменьшилась доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 12,4 до 12,1%, по микробиологическим показателям — с 2,7 до 2,3%.

В январе в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что в Москве провели более 3 млн различных исследований качества воды в 2023 году. Петр Бирюков отмечал, что каждый день мегаполис потребляет около 3 млн куб. м воды, а всего в столице проложено около 13 тыс. км водопроводных сетей, пишет RT.

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