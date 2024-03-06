В Великом Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Великом Новгороде загорелось производственное здание. Об этом 6 марта сообщило региональное управление МЧС России.

«Сегодня в 08:16 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Великом Новгороде на улице Нехинская», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили «РИА Новости», предприятие занималось деревообработкой. По данным журналистов, предварительная площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. м.

Для ликвидации возгорания задействованы 10 единиц техники и 40 огнеборцев, сообщили в МЧС по региону. В настоящее время пожар локализован. В ведомстве добавили, что сведений о погибших не поступало. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в этот день в Шагонаре произошел пожар и сильное задымление в здании котельной. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока неизвестны. Пожар на территории ТЭЦ распространился на площади 50 кв. м. Также возбудили уголовное дело по факту случившегося. Позднее МЧС России сообщило, что открытое горение в здании ТЭЦ было ликвидировано, спасены четыре человека. В тушении принимали участие 170 специалистов и 40 единиц техники.