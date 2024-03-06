Подпольные игровые клубы ликвидировали в Якутске

В Якутске сотрудники Следственного комитета и полиции пресекли деятельность подпольных игорных заведений. По факту незаконной организации азартных игр возбуждено уголовное дело.

По данным ИА SakhaNews, супруги организовали заведения на улицах Свердлова и Пирогова. В момент визита сотрудников правоохранительных органов в клубах находились более 10 посетителей, а также администраторы и охранники. В помещениях изъяли планшеты, видеорегистраторы, ноутбуки, мобильные телефоны и прочую технику на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Установлено, что вместе с супругами работали три подельника, которые выполняли роли старших кассиров. Трем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пишет ИА YakutiaMedia. Еще два участника бизнеса отпущены под подписку о невыезде.

В конце января подпольное казино обнаружили в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяли 22 игровых автомата, шесть компьютеров и ноутбук.