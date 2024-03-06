Сенаторы внесут в Госдуму проект о защите инвестиций граждан на финрынке
Российские сенаторы подготовили законопроект, который предусматривает защиту инвестиций граждан на финансовом рынке. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщила 6 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.
Она указала, что данная инициатива была подготовлена в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. План работы по реализации послания был утвержден на заседании Совета палаты 5 марта, добавила Матвиенко.
«Он утвержден на вчерашнем заседании Совета палаты и теперь является для нас своего рода «законодательным компасом». Эта работа уже начата. Так, готова законодательная инициатива, предусматривающая защиту инвестиций граждан на финансовом рынке <...>. Соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу в самое ближайшее время», — сказала спикер Совфеда.
Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. В ходе него президент объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке, среди которых страхование добровольных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах и средств на индивидуальных инвестиционных счетах.