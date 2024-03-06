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Балицкий указал на упущения ВСУ при строительстве фортификаций

Балицкий: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону, но уже поздно
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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены переходить в глубокую оборону и строить фортификации, однако правильный для этого момент упущен. Об этом 6 марта заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит о том, что свой момент на постройку они упустили», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что строительство линии фортификационных укреплений, если это не просто окопы, требует времени, как минимум полгода. Балицкий считает, что украинская армия вряд ли сможет возвести такую же линию обороны, как у российских военных. Причина этому — высокий уровень коррупции на Украине, подчеркнул губернатор.

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Накануне экс-генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ перешли к «мощной тактике», а также хорошо организовали разведку. Кривонос отметил, что украинская армия испытывает нехватку в людских ресурсах и боеприпасах.

Ранее, 29 февраля, главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелое положение украинской армии в зоне спецоперации. По его словам, особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях. Он отметил, что во время работы у различных командиров были обнаружены просчеты «во владении обстановкой на фронте».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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