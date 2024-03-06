На Украине заявили о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Украина согласится принять ограничения Европейского союза (ЕС) на импорт сельскохозяйственной продукции, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. Об этом 6 марта сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра торговли Тараса Качку.

В интервью изданию он заявил, что выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Также он призвал ЕС запретить импорт российского зерна.

«Возможно, на переходный период такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — заявил министр.

Говоря о проблеме импорта украинской сельскохозяйственной продукции, Качка заявил, что проблемы польским фермерам создает не Украина, а якобы Россия. Он обвинил Москву в разжигании протестов фермеров в Польше.

Также он добавил, что Киев поддержит ограничения Брюсселя на введение ограничений на импорт яиц, мяса птицы и сахара.

27 февраля премьер Польши Дональд Туск заявил, что в случае, если ЕС не будет защищать интересы местных производителей на рынке, Варшава может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию. Он добавил, что страна готова предоставить финансирование отправки излишков зерна, которые накопились в Европе, в качестве гуманитарной помощи для стран, остро нуждающихся в продовольствии.

Протестующие фермеры в Польше несколько раз высыпали украинское зерно на землю. Первый подобный случай с украинскими продуктами произошел 11 февраля. Тогда в Дорохуске протестующие фермеры высыпали зерно с Украины на дорогу. Затем, 20 февраля, на погранпереходе «Медыка— Шегини» аграрии перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из товарного вагона.

После этого посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал действия фермеров. Третий случай произошел 23 февраля: неизвестные в Дорохуске вскрыли на железной дороге три зерновоза с рапсом, который высыпался на землю. В четвертый раз, 25 февраля, зерно высыпали из опломбированных вагонов, следовавших в порт Гданьска.

Польские перевозчики, а затем и фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Вследствие акций протеста на границах скопились огромные очереди из грузовиков. Из-за блокады границы начались перебои с доставкой некоторых видов товаров на Украину.

2 мая 2023 года Европейская комиссия (ЕК) запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. 15 сентября того же года ЕК сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, однако Польша продлила запрет на импорт в одностороннем порядке.