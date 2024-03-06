FT заявила о тревоге иностранных спецслужб из-за разведки РФ

Иностранные спецслужбы встревожены из-за масштаба работы российской разведки. Об этом 6 марта написала газета Financial Times.

«Российская деятельность также высока или даже выше, чем во времена холодной войны», — заявил изданию офицер западной разведки.

По его словам, Россия «возобновила свою шпионскую войну с Западом», и публикация Москвой телефонного разговора, в котором старшие офицеры ВВС Германии обсуждали отправку крылатых ракет на Украину и удары по Крымскому мосту, является «лишь последним пугающим примером».

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — отметил в разговоре с газетой один из чиновников.

Еще один офицер разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». Позже издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват Грефе, так как во время беседы он находился Сингапуре и подключился через незащищенную сеть.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ 4 марта был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.