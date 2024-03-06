В Туве число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ выросло до 21
Число пострадавших в результате ЧП на теплоэлектростанции (ТЭЦ) на территории города Шагонар в Туве увеличилось до 21. Об этом в среду, 6 февраля, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Трое человек [после аварии] ушли домой, но они всё равно надышались, голова болит, [пострадавшие] в удовлетворительном состоянии. Но на всякий случай всех надо обследовать в больнице», — рассказали ТАСС в правительстве.
По данным местных властей, шесть человек в реанимации, двое из которых находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и ожогами.
При этом, по данным источника «Известий», речь может идти о 22 пострадавших. Собеседник указал, что за амбулаторной помощью обратились шесть человек, в республиканскую больницу Кызыла эвакуируют 13 человек, среди которых восемь перевозят на автомобилях скорой помощи и пять — вертолетом.
Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока не известны. Позже в МЧС сообщили, что пожар на территории ТЭЦ удалось локализовать на площади 50 кв. м. Также возбудили уголовное дело по факту случившегося.