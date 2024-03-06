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Писториус счел бесполезным призыв Макрона «не трусить» в вопросе помощи Киеву

Писториус: призыв Макрона об отправке войск на Украину бесполезен
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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
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Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к западным государствам «не быть трусливыми» в вопросе помощи Украине, а также предложение отправить войска в зону конфликта являются бесполезными. Таким мнением 5 марта поделился глава минобороны Германии Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Юнсоном.

«На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей смелости», — передает его слова Tagesschau.

По словам министра, отправка солдат не поможет решить проблемы Украины. Более эффективным способом помощи будет увеличение производственных мощностей промышленности, например в производстве боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), добавил он.

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Макрон 26 февраля заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

28 февраля издание Politico писало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Киеву перерастают в открытую вражду. Германские чиновники негодуют, что, хотя Макрон и готов решительно говорить об Украине, он не предпринимает достаточных действий по сравнению с тем, что делает Шольц, указало издание.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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