Писториус счел бесполезным призыв Макрона «не трусить» в вопросе помощи Киеву

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к западным государствам «не быть трусливыми» в вопросе помощи Украине, а также предложение отправить войска в зону конфликта являются бесполезными. Таким мнением 5 марта поделился глава минобороны Германии Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со шведским коллегой Полом Юнсоном.

«На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей смелости», — передает его слова Tagesschau.

По словам министра, отправка солдат не поможет решить проблемы Украины. Более эффективным способом помощи будет увеличение производственных мощностей промышленности, например в производстве боеприпасов для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), добавил он.

Макрон 26 февраля заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

28 февраля издание Politico писало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Киеву перерастают в открытую вражду. Германские чиновники негодуют, что, хотя Макрон и готов решительно говорить об Украине, он не предпринимает достаточных действий по сравнению с тем, что делает Шольц, указало издание.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.