Суд арестовал охранников магазина в Москве, избивших покупательницу за кражу

Чертановский районный суд Москвы арестовал двух охранников, которые избили женщину из-за мелкого хищения в магазине. Об этом 6 марта сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Аллаеву Амиру Магомедовичу, Гамидову Фаику Гаджибалаевичу, каждому из обвиняемых в избиении посетителя ТЦ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Суд установил, что Аллаев и Гамидов избили женщину, которая совершила хищение в магазине «Виктория». Они вывели ее на улицу и нанесли удары в области головы и туловища.

Ранее, 4 марта, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, после того как подростки избили мужчину на одной из станций метро Москвы. Преступление совершили 17-летние местные жители. Следователи заявили, что подростки избили незнакомца беспричинно.