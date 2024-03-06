Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

В Москве к 2030 году в Москве планируют существенно увеличить парк автомобилей такси и каршеринга. Об этом в среду, 6 марта, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, парк такси вырастет с 70 тыс. до 80 тыс., или на 14%, а парк машин каршеринга — с 33 тыс. до 40 тыс., или на 21%, пишет сайт aif.ru.

Мэр подчеркнул, что власти столицы намерены способствовать развитию каршеринга и такси в городе в течение ближайших шести лет, отмечает RT. Например, город поддержит переход к использованию электромобилей в этих сервисах.

Также Собянин отметил, что в Москве упорядочат использование средств индивидуальной мобильности и работу курьеров, что должно повысить безопасность и комфорт пешеходов, пишет НСН.

Количество поездок с использованием СИМ, как ожидается, вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро, уточняет «Москва 24».

Помимо этого предполагается улучшить пешую доступность станций рельсового каркаса и остановок наземного общественного транспорта при проведения работ по благоустройству городских территорий и строительства новых ЖК, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В феврале в Ассоциации автомототуризма предложили использовать каршеринг для путешествий в дальние регионы РФ. Предполагается, что путешественники после авиаперелета или поездки на поезде смогут пересесть на каршеринговый автомобиль и продолжить путь.

В ноябре министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 км, сообщает телеканал «360».