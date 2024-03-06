Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны «парализованной»
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве к 2030 году в Москве планируют существенно увеличить парк автомобилей такси и каршеринга. Об этом в среду, 6 марта, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, парк такси вырастет с 70 тыс. до 80 тыс., или на 14%, а парк машин каршеринга — с 33 тыс. до 40 тыс., или на 21%, пишет сайт aif.ru.

Мэр подчеркнул, что власти столицы намерены способствовать развитию каршеринга и такси в городе в течение ближайших шести лет, отмечает RT. Например, город поддержит переход к использованию электромобилей в этих сервисах.

Также Собянин отметил, что в Москве упорядочат использование средств индивидуальной мобильности и работу курьеров, что должно повысить безопасность и комфорт пешеходов, пишет НСН.

Количество поездок с использованием СИМ, как ожидается, вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро, уточняет «Москва 24».

Помимо этого предполагается улучшить пешую доступность станций рельсового каркаса и остановок наземного общественного транспорта при проведения работ по благоустройству городских территорий и строительства новых ЖК, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Баллы для «шашечек»: Госдума приняла законопроект о локализации такси
Регионы получат право устанавливать требования к происхождению автомобилей

В феврале в Ассоциации автомототуризма предложили использовать каршеринг для путешествий в дальние регионы РФ. Предполагается, что путешественники после авиаперелета или поездки на поезде смогут пересесть на каршеринговый автомобиль и продолжить путь.

В ноябре министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 км, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024