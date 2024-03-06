В 2024 году москвичи сдали на переработку порядка 38 тыс. новогодних деревьев

Жители Москвы в 2024 году сдали на переработку порядка 38 тыс. елей, сосен и пихт в рамках ежегодной акции «Елочный круговорот». Об этом в среду, 6 марта, сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Как отметила руководитель департамента Юлия Урожаева, с каждым годом участников акции становится все больше. За весь период ее проведения в этом году горожане сдали на переработку в специализированные экопункты около 38 тыс. новогодних деревьев.

«Мы признательны горожанам за бережное отношение к московской экосистеме. На сегодняшний день после переработки уже получено почти 500 куб. м щепы, а это 50 загруженных самосвалов», — приводит слова Урожаевой агентство городских новостей «Москва».

Все эти материалы используются в экологических проектах города. Например, древесина и щепа применяются для удобрения и защиты посадок и отсыпки экологических троп, для укрытия клумб.

Уточняется, что в этом сезоне участники «Елочного круговорота» в этом сезоне заработали более 26 млн бонусных баллов на платформе «Город заданий».

В Москве акция «Елочный круговорот» проводится с 2016 года.

27 февраля сообщалось, что участники проекта «Город знаний» оправили на переработку больше 6 тыс. новогодних елок в 2024 году. Участники проекта сдавали новогодние елки в организованный специализированный пункт приема. Благодаря этому для почвы, вольеров животных и экологических троп можно получить около 102 куб. м щепы, отмечает «Москва 24». в общей сложности за это время участники выполнили задания более 48 тыс. раз, пишет RT.

5 февраля генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в акции по сбору новогодних живых елок принял участие 71 регион. В частности, в Крыму удалось собрать 6 тыс. деревьев, отмечает телеканал «360». Нераспроданные деревья с елочных базаров чаще всего отправлялись на корм животным, а деревья, которые не подходили для этого, направляли в вольеры в качестве «зеленого ковра» для подстилок, чтобы сохранять в них тепло.

23 января хвоя новогодней ели, которая стояла на Соборной площади Кремля, была передана в Московский зоопарк. С ели, в частности, собрали шишки — их семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю.