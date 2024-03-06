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Мужчина поджег дом генконструктора КБМ в Коломне после угроз мошенников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мошенники заставили мужчину поджечь дом генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерия Кашина в подмосковной Коломне. Об этом 6 марта сообщил источник «Известий».

Днем ранее полиция задержала 28-летнего жителя Москвы, который бросал бутылки с зажигательной смесью в дом на окраине Коломны. Мужчина объяснил, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя якобы оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета арестованы. Чтобы разблокировать счета, ему нужно поджечь дом, в котором «находятся люди, торгующие оружием на Украине».

Чтобы совершить поджег, мужчина купил 5 л бензина, 1 л машинного масла и пять стеклянных бутылок с минеральной водой. Он успел бросить одну зажженную бутылку в фасад дома, после чего был задержан. Возгорания не произошло.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Кашин является Героем Труда РФ, доктором технических наук, академиком РАН. С 2015 года он занимает пост главного конструктора КБМ, являющимся предприятием военно-промышленного комплекса.

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