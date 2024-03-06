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СМИ сообщили о планах президента Аргентины Милея посетить Украину

TN: президент Аргентины Милей планирует посетить Украину
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Фото: REUTERS/Pool/Agustin Marcarian
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Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в июне посетить Украину и встретиться с ее лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал TN.

Июнь — пока только предварительное время поездки в Киев, потому что стороны прорабатывают даты и детали, и эта информация еще может измениться. Телеканал отмечает, что Милей хочет закрепить за Аргентиной роль главного союзника Украины в Латинской Америке.

Официально о подготовке визита не сообщалось, но сам Милей на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) разместил статью аргентинского портала Infobae, где говорится о планирующейся поездке главы Аргентины в Европу, во время которой он посетит Германию, Испанию, Францию, а также Украину.

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Ранее, 29 февраля, газета Financial Times сообщила, что Милей хочет в 2024 году организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины. Издание отметило, что Милей выбрал альянс с США и Израилем. При этом другие лидеры в Латинской Америке, например президент Бразилии Лула да Силва и мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, расходятся в позициях с аргентинским лидером.

Советник Милея по внешней политике Диана Мондино 23 февраля заявила, что президент Аргентины предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта.

Аргентинский обозреватель Даниель Керсфельд 10 декабря заметил, что Зеленский, в свою очередь, демонстрирует явное стремление сделать Милея, который является проамериканским политиком, «стратегическим союзником в конфликте против России». При этом, по мнению Керсфельда, эти планы обречены на провал, потому что антироссийские «проповеди» Украины не нашли себе места в латиноамериканском контексте.

В декабре портал Noticias Urbanas узнал, что Аргентина хочет передать Украине два транспортных вертолета Ми-171Е, которые были получены в 2011 году у России для участия в арктических кампаниях.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» 20 декабря рассказал, что приход Милея к власти означает, что теперь Аргентина «будет в стане русофобских государств», начнет поддерживать Украину и может ввести санкции против РФ.

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