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Экс-генсек НАТО упрекнул Макрона за «болтовню» и раскритиковал Шольца

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней
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Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
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Канцлер Германии Олаф Шольц — «слишком медлительный и нерешительный», а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину являются «болтовней». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. <…> Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Федеральный канцлер Шольц слишком медлительный, слишком сомневающийся. Он ведет себя не как руководитель», — поделился он в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung 4 марта.

По словам экс-генсека НАТО, вклад Берлина в поддержку Киева не оценивают по достоинству. Политик выразил непонимание, почему ФРГ не поставляет ракеты Taurus, а США — ATACMS, но не стал развивать эту тему. Кроме того, Расмуссен оказался недоволен политикой французского лидера. По его словам, своим высказываем о вводе войск альянса на Украину Макрон «пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции».

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26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

На следующий день, 27 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Помимо этого, 4 марта сообщалось, что Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине германских крылатых ракет Taurus. Он заявил, что нельзя поставлять систему вооружения, имеющую очень широкий радиус действия, и не думать о том, как осуществлять контроль за ее применением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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