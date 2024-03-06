Экс-генсек НАТО упрекнул Макрона за «болтовню» и раскритиковал Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц — «слишком медлительный и нерешительный», а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину являются «болтовней». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. <…> Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Федеральный канцлер Шольц слишком медлительный, слишком сомневающийся. Он ведет себя не как руководитель», — поделился он в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung 4 марта.

По словам экс-генсека НАТО, вклад Берлина в поддержку Киева не оценивают по достоинству. Политик выразил непонимание, почему ФРГ не поставляет ракеты Taurus, а США — ATACMS, но не стал развивать эту тему. Кроме того, Расмуссен оказался недоволен политикой французского лидера. По его словам, своим высказываем о вводе войск альянса на Украину Макрон «пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции».

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

На следующий день, 27 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Помимо этого, 4 марта сообщалось, что Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине германских крылатых ракет Taurus. Он заявил, что нельзя поставлять систему вооружения, имеющую очень широкий радиус действия, и не думать о том, как осуществлять контроль за ее применением.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.