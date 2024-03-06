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Эксперт рассказала об особенностях интервального голодания

Врач Несвит: людям с гипогликемией не рекомендуется интервальное голодание
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Фото: TASS/dpa/Christin Klose
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Переключение организма на собственные ресурсы ― одна из главнейших задач интервального голодания, но некоторым категориям людей подобная пищевая привычка противопоказана. Об этом 6 марта рассказала врач-нутрициолог высшей категории, эксперт научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Несвит.

По словам эксперта, для того чтобы симптомы голода прошли и вернулось хорошее самочувствие, необходимо поесть, но некоторым людям с трудом удается переносить голод. У таких людей, например, могут начать трястись руки или их бросает в пот, что может сигнализировать о гипогликемии, проявлении инсулинорезистентности. В таком случае, отметила эксперт, необходима консультация с медиками.

«Для регуляции чувства голода необходимо сохранять чистый промежуток между приемами пищи. Он может не сработать, если на завтрак у вас кофе с печенькой, а на обед — бутерброд с чаем», ― заявила доктор в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила собеседник, регулярное потребление углеводов приводит организм к зависимости от них: это значит, что люди постоянно живут с дефицитом энергии. В процессе интервального голодания организму предоставляется случай «очиститься», в том числе сжечь лишние жиры и активировать иммунный ответ. Интервальное голодание стимулирует чувствительность клетки к инсулину, благодаря чему организм после выхода из голода лучше производит энергию из доступной пищи.

«Вторая задача у интервального голодания — обновление митохондрий — внутриклеточных электростанций организма. При избыточном питании они дряхлеют, накапливают генетические мутации», ― добавила эксперт.

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В октябре прошлого года врач-нефролог, диетолог Регина Ахуньянова заявила, что застойные явления и камни в желчном пузыре являются основными побочными эффектами интервального голодания. Она объяснила, что если человек ест дважды в день, желчный пузырь из-за больших промежутков в приеме пищи не работает корректно, не происходит его полноценного сокращения.

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