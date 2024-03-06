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Немецкий политолог рассказал о рисках из-за утечки разговора офицеров бундесвера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Утечка разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост подтверждает действия Вооруженных сил (ВС) США на Украине, и это ставит мир под угрозу ядерной войны. Об этом 6 марта заявил в беседе с «Известиями» немецкий политолог Ричард Вернер.

«Шокирует целый ряд вещей. Первое: они подтверждают действия сил ВС США на Украине. Ровно как и британские, французские и даже немецкие. И все относятся к этому как к данности. Они помогают Украине в специальных заданиях против России, например с подрывом Крымского моста, и это очень страшно, потому что мы должны помнить: Украина не член НАТО», — сказал он.

Вернер задался вопросом, зачем помогать Украине атаковать Россию, если это ставит мир под угрозу ядерной войны. Также о недопустимости войны говорится в международном соглашении, которое подписали в 1991 году США, СССР, Франция, Великобритания, ГДР и ФРГ.

«То, что они делают, ставит под угрозу это соглашение, и это очень плохо. И хорошо, что мы услышали это. Мир должен знать о таких вещах. Нам требуются мирные переговоры, они нужны всему миру», — подытожил немецкий политолог.

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1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии говорилось, что офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Также в связи с произошедшим в МИД РФ 4 марта был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

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