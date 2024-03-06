Мурашко открыл новый комплекс областной больницы в Мелитополе

Новый комплекс областной больницы и подстанция скорой помощи открыли в Мелитополе по распоряжению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он посетил Запорожскую область с рабочим визитом, в ходе которого рассказал о нововведениях.

«За последние месяцы этого года произошли колоссальные изменения в Запорожской области, в Мелитополе. Если буквально месяц с небольшим назад появилось оборудование для исследований — томографы, которые значительно расширили диагностические возможности, новые лабораторные комплексы, которые расширили диапазон исследований, — то сегодня мы открываем терапевтический корпус после капитального ремонта, модернизации», — сообщил Мурашко.

По его словам, корпус полностью обеспечен современным оборудованием отечественного производства. В нем есть отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек, а также отделение гемодиализа на 15 койко-мест, или на пять залов.

«Также открылась после капитального ремонта подстанция скорой помощи. Созданы комфортные условия для пребывания персонала, хранения автотранспорта. Создана информационная система, которая позволяет четко маршрутизировать бригады, отслеживать движение пациента и формировать критерии качества по оказанию экстренной помощи», — рассказал он.

На отремонтированной станции теперь установлен Единый диспетчерский центр — особая информационная система. С ее помощью будут оптимизированы процессы маршрутизации пациентов. Кроме того, система самостоятельно сформирует критерии, по которым можно будет оценивать качество оказания экстренной помощи.

«Мы видим, что те изменения, которые сегодня происходят благодаря президенту Российской Федерации [Владимиру Путину], правительству Запорожской области, кардинально меняют систему оказания медицинской помощи и возможности по спасению жизни», — резюмировал министр.

Ранее, 29 февраля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал завершение работ по восстановлению исторического центра Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2024 году. Он добавил, что к 2030 году планируется довести уровень жизни в новых регионах до среднероссийского, а мастер-план по Мариуполю предполагает и дальнейшую работу по развитию города до 2035 года.

Выступая с посланием Федеральному собранию в тот же день, президент России Владимир Путин анонсировал поддержку проектов комплексного развития территорий в различных, в том числе и новых, регионах страны под жилищное и социальное строительство. Он также поручил продлить в Донбассе и Новороссии, на Дальнем Востоке и в Арктике программы льготной ипотеки под 2%, которыми могут воспользоваться семьи и участники специальной военной операции России по защите Донбасса.

Перед этим, 21 февраля, заместитель главы Минтранса РФ Василий Десятков анонсировал, что к 2030 году в новых регионах РФ планируется восстановить пять аэропортов, среди них — воздушные гавани Мариуполя и Луганска, на которые потребуется меньше средств и усилий, чем, например, на аэропорт Донецка, потому что масштабы их разрушений ниже.