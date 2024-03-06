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Балицкий выразил надежду на освобождение всей территории Запорожья в ближайшее время

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Оставшаяся под контролем Киева часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, может быть освобождена в ближайшее время, выразил надежду 6 марта губернатор Евгений Балицкий.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена» ― цитирует главу региона «РИА Новости».

Балицкий подчеркнул, что верит в силу армии России и в мудрость президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении
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Ранее, 4 марта, глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на нескольких участках фронта в Запорожской области активизировались бои.

Рогов добавил, что южная часть Работино на запорожской линии фронта, где идут ожесточенные бои, взята под контроль российскими военными. Он уточнил, что сейчас ведется работа по вскрытию глубокоэшелонированной обороны украинской армии.

25 февраля Рогов сообщал, что в центре села Работино проходят ожесточенные столкновения. Однако, как подчеркнул он, преимущество на стороне российских военных. Работино стало одной из самых горячих точек на запорожском направлении, добавил Рогов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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