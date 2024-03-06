Сийярто сообщил о предстоящей встрече Орбана и Трампа по вопросу мира на Украине

Проблему восстановления мира на Украине будут обсуждать на встрече премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил глава венгерского министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто в интервью «РИА Новости» в среду, 6 марта.

Встреча политиков запланирована на 8 марта. Сийярто подчеркнул, что в Венгрии именно Трампа на месте президента считают залогом восстановления мира.

«Без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания. Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены», — подчеркнул глава венгерского МИД.

По его мнению, взаимоотношения Вашингтона и Будапешта были гораздо лучше в период президентства Трампа. При этом Сийярто подчеркнул, что уважает право американцев на выбор и не собирается давать советов по поводу кандидатов.

«Если вы спросите, при ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп. Опираясь на опыт», — вернулся он к президентству республиканца.

Сийярто подчеркнул, что другой итог выборов в США в 2020 году и приход к власти Трампа вместо избранного тогда президента США Джо Байдена мог бы предотвратить конфликт на Украине и значительно ускорить разрешение ближневосточного конфликта.

«Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», — предположил Сийярто.

Ранее, 3 марта, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли предела военных возможностей, потому необходимы мирные переговоры. По его словам, обе стороны конфликта достигли лимитов того, что можно получить военными методами. По его мнению, пришло время вести диалог в направлении прекращения огня.

Еще 22 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

В январе прошлого года Дональд Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы был хозяином Белого дома. Также он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел, будь он у власти. Об этом же он потом говорил в июле.

6 октября 2023 года Трамп заявил, что для Украины было бы правильным поступком передать России те области республики, где местное население разговаривает на русском языке. По его словам, ему удалось бы договориться с Киевом о подобной сделке, которая, согласно его мнению, дала бы украинской стороне возможность сохранить государство.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.