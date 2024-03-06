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СМИ сообщили о лидерстве Байдена на праймериз демократов в ряде штатов

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Фото: Global Look Press/Pool/Jim LoScalzo
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Действующий президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, по итогам подсчета голосов станет победителем праймериз Демократической партии в штате Вермонт, сообщают 5 марта телеканал CNN и агентство Associated Press.

Ориентировочно Байден наберет порядка 90% голосов, в то время как участвовавшая в предвыборной гонке 2020 года Марианна Уильямсон в праймериз 2024 года должна получить около 5% голосов. Также в первичном голосовании участвует член палаты представителей конгресса Дин Филлипс, который, согласно прогнозам, получит примерно 3,2%. Кроме того, бюллетени в Вермонте содержат имена других претендентов, однако их доля не превысит около 2% голосов каждый.

Также Байден предварительно выбран победителем праймериз в ряде других штатов, где предварительные результаты показывают неоспоримую победу действующего президента. Так, например, он одерживает победу в Оклахоме (72,6%), Техасе (86,6%), Теннесси (95,7%), Северной Каролине (89,2%), Арканзасе (91,6%), Вирджинии (88,8%), Массачусетсе (80,2%), и Мэне (87,9%).

«Супервторник» в США — что это такое и в чем его значение для выборов президента

В конце января стало известно, что среди демократов растет обеспокоенность слабостью предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена в противостоянии с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

До этого стало известно, что два сотрудника администрации действующего президента Джо Байдена покинут свои посты, чтобы помочь ему в предвыборной кампании. Диллон намерена выполнять функции руководителя предвыборной кампании, а Донилон станет главным стратегом.

Перед этим, 6 января, Барак Обама призвал Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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