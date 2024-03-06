Западу нужен долгий конфликт на Украине, и политики принимают решения устраивать диверсии против России с этой целью. Такое мнение высказал журналист Мехмет Али Гюллер в своей статье для турецкой газеты Cumhuriyet в среду, 6 марта.

«Есть два пути: либо они отправят своих военных на Украину, либо экспортируют туда «особую войну», — заявил автор публикации.

Он подчеркнул, что отправка военнослужащих стран Запада в помощь Киеву невозможна, поэтому остается второй вариант. Под «особой войной» Гюллер подразумевает диверсии, расширение «тренировочных миссий» на Украине и другое.

«Они (страны Запада. — Ред.) будут пытаться поддерживать конфликт <…> в горячем состоянии посредством грязной работы», — написал журналист.

По его мнению, одним из примеров может служить подрыв «Северных потоков» и открытие баз ЦРУ США на территории Украины.

Гюллер заявил, что последствия таких действий будут куда серьезнее для самого Запада, нежели для России. Он указал на рост цен на энергоносители, ускорение инфляции, обеднение населения, а также напомнил о продолжающихся протестах фермеров.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии говорилось, что офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

В конце февраля The New York Times сообщила, что на протяжении последних восьми лет на Украине вдоль границы с Россией на средства ЦРУ США была построена сеть секретных военных баз. По словам собеседников издания, в число этих баз входит полностью построенный на средства ЦРУ военный бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выполняет роль секретного центра управления украинской армией.

Как на это отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ЦРУ и другие спецслужбы США и Великобритании задолго до 2022 года работали над размещением своих «опорных пунктов» на Украине и подготовкой шпионов для Киева. Кроме того, Захарова напомнила, как российская сторона неоднократно, еще задолго до 2022 года, заявляла, что НАТО и спецслужбы натовских структур размещают на Украине базы или опорные пункты. И речь идет не только о линии вдоль границы с Россией, а обо всей территории страны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.