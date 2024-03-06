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Количество погибших при пожаре в Зеленограде увеличилось до четырех

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Фото: t.me/mchs_official
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Количество погибших в результате пожара в московском Зеленограде увеличилось до четырех, о чем в среду, 6 марта, сообщил источник «Известий».

Тела еще двух человек, по информации источника, обнаружили при тушении.

Установление всех обстоятельств произошедшего инцидента поставили на контроль прокуратуры Зеленоградского административного округа. Точная причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

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О пожаре в Зеленограде стало известно ранее в этот день. Спасатели смогли эвакуировать из дома четырех человек, однако двое из них через некоторое время скончались. В 02:14 пожар был локализован на площади 100 кв. м.

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