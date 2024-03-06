Захарова прокомментировала заявления Кирби о Зеленском

США не глядя предают своих союзников в вопросах поддержки. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале во вторник, 5 марта.

Так она отреагировала на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. В ходе своего выступления он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к помощи иностранных войск в боевых действиях.

Захарова иронично заметила, что Зеленский не просто так намерен сделать Украину частью НАТО, а потому его расчет на помощь в виде войск от стран Запада становится очевидным.

«Но надо отдать должное: в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — высказалась она.

Кирби в этот же день заявил об отсутствии запросов со стороны Зеленского об отправке на Украину военнослужащих западных стран. Он в очередной раз подчеркнул, что армия США не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Позже и сам Макрон исключил отправку войск на Украину в ближайшем будущем.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают вооруженным силам страны в эксплуатации вооружений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Позднее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил о трагичных последствиях для возможных интервенций военных НАТО на Украину. При этом он отметил, что русофобия ослепляет Запад, лишая его разума.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.