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В Госдуму внесут законопроект о повышении суммы маткапитала

В Госдуму внесут законопроект о повышении суммы маткапитала до 1 млн рублей на второго ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуму РФ внесут законопроект о повышении суммы маткапитала, о чем в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по труду и член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По словам Нилова, предложение включает повышение маткапитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей и до 1 млн рублей — на второго. 1 млн также предлагают выдавать за третьего ребенка при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.

В пояснительной записке сказано, что «принятие законопроекта позволит создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране».

По информации ТАСС, инициативу разработали депутаты сразу трех партий: ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду».

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29 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил, что программу маткапитала продлят как минимум до 2030 года. Он напомнил, что при рождении первого ребенка семье дается право получить выплату на сумму 630 тыс. рублей, а при появлении второго — еще на 202 тыс. рублей.

Госдума 13 февраля приняла законопроект, расщиряющий возможности использования маткапитала. Он позволяет продать приобретенное на средства маткапитала жилье для покупки нового, если оно больше по площади или дороже по кадастровой стоимости. Еще дается возможность для совершеннолетних детей и супругов владельца сертификата на маткапитал отказаться от доли в жилом помещении, приобретенном на данные средства.

С 1 февраля размер материнского капитала после индексации составляет 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго.

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